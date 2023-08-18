Çinli emlak devi iflastan korunma başvurusunda bulundu

Çinli emlak devi Evergrande, ABD'de iflas koruma başvurusunda bulundu. 2021 yılında temerrüde düşen ve son iki yılda toplamda 81 milyar dolar zarar eden şirket, yabancı alacaklılarla yeniden yapılandırma anlaşması imzalamayı hedefliyor.

Toplamda 340 milyar dolarlık devasa borca sahip olan Evergrande'nin vadesi gelen tahvil borçlarını ödeyemeyerek temerrüde düşmesi, Çin'de emlak sektöründe likidite krizini de tetiklemişti.

Dünyanın en borçlu emlak şirketi olan Evergrande ile yapılandırma anlaşması imzalayan uluslararası kreditörlerin elinde milyarlarca dolarlık şirket tahvili bulunuyor.

Bloomberg verilerine göre, şirket yaklaşık 19 milyar dolarlık dış borca sahip.

Evergrande'nin ülke dışındaki temsilcisi Jimmy Fong imzasıyla New York'ta yapılan iflas koruma başvurusu, ABD iflas yasasının, yeniden yapılandırma sürecinden geçen ABD dışındaki şirketleri, onları dava etmeyi veya ABD'deki varlıklarını dondurmak isteyen alacaklılardan koruyan 15'nci bölümü kapsamında yapıldı.

Çinli şirket, Hong Kong, Cayman Adaları ve İngiliz Virgin Adaları'nda devam eden yeniden yapılandırma görüşmelerinin tanınmasını talep ediyor.

Evergrande temsilcilerinin bu ay Hong Kong'ta yapılandırma anlaşmasını görüşmek üzere yabancı alacaklılarla masaya oturması bekleniyor.

ÇİN'DE KRİZ KORKUSU BÜYÜYOR

Çin'de son dönemde bir başka emlak devi Country Garden ile varlık yöneticisi Zhongrong'un da vadesi gelen borçlarını ödeyememesi, Çin'de ve küresel piyasalarda endişelerin artmasına neden olmuştu.

Deflasyon, ihracat düşüşü ve yüksek genç işsizliği ile karşı karşıya olan Pekin yönetimi, ekonominin dörtte birinden fazlasını oluşturan inşaat sektöründeki krizin yayılmasından çekiniyor.