Norveç Merkez Bankası faizi 15 yılın zirvesine çıkardı

Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 4 seviyesine yükseltilmesine karar verildiği belirtildi.

Son artışla birlikte ülkede politika faizi, 2008 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Norveç Merkez Bankası Başkanı Ida Wolden, "Ekonominin tahmin edildiği şekilde seyretmesi halinde politika faizi eylül ayında bir kez daha artırılacaktır." ifadesini kullandı.

Ekonomistler, Norveç Merkez Bankası'nın bu yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar politika faizini yüzde 4,25'e çıkarmasını bekliyor.