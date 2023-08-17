FOMC üyeleri ikiye bölündü: Daha fazla faiz artırılmalı mı?

ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'daki toplantısının tutanakları, katılımcıların daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olup olmadığı konusunda ikiye bölündüklerini ortaya koydu.

Tutanaklara göre, "çoğu" politika yapıcı enflasyonla mücadeleye öncelik vermeye devam ederken, "bazı katılımcılar" faiz oranlarını çok fazla artırmanın ekonomi üzerindeki risklerini ifade ettiler.

FOMC tutanaklarında "Katılımcılar enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusundaki kararlılıklarını sürdürdüler" ifadelerine yer verilirken, "Çoğu katılımcı, para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilecek enflasyona yönelik önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam ediyorlar" değerlendirmesi de yapıldı.

Tutanaklara göre, politika yapıcılar enflasyonun düştüğüne dair kanıtları tartarken ve faizlerin gereğinden fazla artırılması halinde istihdam ve ekonomik büyüme üzerindeki potansiyel zararı değerlendirirdiler. Katılımcılardan "birkaçı" Temmuz ayında faiz oranlarının değiştirilmemesini savundu.

Tutanaklarda, "gelecekteki politika kararları üzerinde etkili olabilecek çeşitli risk yönetimi hususlarını da tartışıldı" ifadesi yer alırken, "Bazı katılımcılar ekonomik faaliyetin dirençli olmasına ve işgücü piyasasının güçlü kalmasına rağmen, ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler ve işsizlik oranı üzerinde yukarı yönlü riskler olmaya devam ettiği yorumunda bulundular" denildi.

Tutanaklara göre, Fed politika yapıcıları genel olarak belirsizlik seviyesinin yüksek kalmaya devam ettiği ve gelecekteki faiz kararlarının "tamamen" veriler tarafından yönlendirileceğini belirttiler ve verilerin dezenflasyon sürecinin ne ölçüde devam ettiğinin netleştirilmesine yardımcı olacağını vurguladılar.

Tutanaklar, Fed uzmanlarının bu yıl için "ılımlı resesyon" öngörüsünü artık terk ettiklerini, 2024 ve 2025'te trendin altında büyüme olacağını tahmin ettiklerini de ortaya koydu.

Fed'in gelecek toplantısıa 19-20 Eylül'de yapılacak.