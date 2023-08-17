Apara Gündem Fitch'den revize: Ekvator'un notunu düşürdü
Giriş Tarihi: 17.8.2023 08:49

Fitch'den revize: Ekvator'un notunu düşürdü

Fitch’den revize: Ekvator’un notunu düşürdü

Fitch Ratings, Ekvator'un yabancı para cinsinden notunu düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ekvator'un yabancı para cinsinden kredi notunu düşürdü.

Ekvator'un mali hesaplarındaki ciddi kötüleşmeden kaynaklı finansal risklere işaret eden Fitch, yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu B-'den CCC+ seviyesine indirdi.

Ekvator, 20 Ağustos'ta erken genel seçime gidecek.

Ülkede siyasi riskin ve yönetme zorluklarının arttığına işaret eden Fitch, gelecek 18 ayda Ekvator'un mali ve finansal zorluklarının düzeltilmesi konusunda ciddi bir ilerleme beklemediklerini de vurguladı.

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Fitch'den revize: Ekvator'un notunu düşürdü
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