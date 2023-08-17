Çinli varlık yöneticisi likidite krizi içinde

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların verdikleri bilgiye göre, Çinli varlık yöneticisi Zhongzhi Enterprise Group yatırımcılara bir likidite kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Verilen bilgilere göre Zhongzhi yatırımcılara açıklamasında, derinleşen emlak piyasası kriziyle boğuşurken borçların yeniden yapılandırılacağını ifade etti.

Kaynaklar, Zhongzhi yönetiminin bugün yaptığı bir toplantıda yatırımcılara, firmanın kapsamlı bir denetiminin yapılması için "Dört Büyük" olarak adlandırılan denetim şirketlerinden biri ile anlaşıldığını ve stratejik yatırımcılar aradığını aktardı.

Yatırımcılar ile toplantı, Zhongzhi tarafından kontrol edilen önde gelen bir tröst şirketi olan Zhongrong International Trust Co'nun geçen ayın sonlarından bu yana düzinelerce yatırım ürününe ilişkin ödemeleri kaçırmasının ardından yapıldı.