Barclays’in ardından iki dev banka Çin için büyüme tahminlerini düşürdüler

JPMorgan Chase, Çin için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 4,8 olarak duyurdu. Mayıs ayında yayınladığı raporda Çin'in yüzde 6,4 büyüyeceğini öngörmüştü.

Haibin Zhu liderliğindeki JPMorgan ekibi, 2024 yılında da büyümenin yüzde 4,2 olacağını tahmin ettiler.

Morgan Stanley ekonomistleri de gayrimenkul sektöründeki krize ve yerel yönetimlerin finansman sıkıntılarına işaret ederek 2023 büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 4,7'ye çekti. 20924 büyüme beklentisini yüzde 4,5'ten yüzde 4,2'ye indirdi.

Barclays, Çin için büyüme tahminini yüzde 4,9'dan yüzde 4,5'e indirmiş ve 2024 yılında büyümenin yüzde 4 olacağı beklentisini devam ettirmişti.