Sıra Uzak Doğu’da! Bakan Şimşek Japonya’ya gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırım konusunda uluslararası görüşmelerine devam ediyor. Dün Büyükelçi Katsumata'nın konutundaki davete katılarak Japon yatırımcılarla da bir araya gelen Bakan Şimşek, önümüzdeki aylarda daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya'ya gitmeyi düşündüklerini belirtti.

Bakan Şimşek, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de yatırımları olan Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle bir araya gelerek yatırım iklimine ilişkin öneri ve tesbitlerini dinledik. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya'ya gitmeyi düşünüyoruz. Ev sahipliği ve değerli katkıları için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Sn Takahiko Katsumata'ya teşekkür ederim. Ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan ve katma değer üreten tüm paydaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.