Cevdet Yılmaz: Belirsizlikler azalacak öngörülebilirlik artacak

Eylül ayının ilk yarısında açıklamayı planladıkları Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları çerçevesinde, son dönemde iş dünyası temsilcileriyle istişareleri sürdürdüklerini, aynı şekilde 2023-2028 dönemini kapsayan 5 yıllık 12. Kalkınma Planı'nı da sonuçlandırmak üzere olduklarını ve ekim ayında Meclise sunacaklarını belirten Yılmaz, Türkiye'nin her köşesinde sahanın, sektörlerin güncel durumuna ve en önemli sorunlarına vakıf, 81 il ve 160 ilçedeki 365 Oda ve Borsa'nın sahadan gelen görüş ve taleplerini son derece önemsediklerini vurguladı.

Yılmaz, TOBB çatısı altında Oda, Borsalar aracılığıyla iş dünyasının talep ettiği pek çok konuyu hayata geçirdiklerini, mesleki eğitimin yaygınlaşmasından, kara gümrük kapılarının modernize edilmesine, lisanslı depoculuk sisteminin ülkeye kazandırılmasından Oda, Borsaların dijitalleşmesine birlikte adım attıklarını ifade etti.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞIR YENİ PROJELERİ, YİNE HEP BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Şirket kuruluş işlemlerinde Odaları tek durak haline getirdiklerini anlatan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü iradesi ve liderliğiyle, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u birlikte hayal ettik, milletimize birlikte kazandırdık ama Togg yeter mi? Yetmez. Önümüzdeki süreçte, Togg benzeri yeni fikirlerle, yeni projelerle Türkiye Yüzyılı'na yakışır yeni projeleri, yine hep birlikte hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Yılmaz, son dönemlerde dünya ekonomisinin sağlık krizleri, ticaret gerilimleri, jeopolitik riskler, Rusya-Ukrayna Savaşı ve doğal afetler başta olmak üzere pek çok güçlükle sınandığını, bu zorlu sürecin, ülkeler ve bölgeler düzeyinde arz ve talep dengelerinin bozulmasına yol açtığını söyledi.

Bir yandan ortaya çıkan enerji ve emtia fiyatları artışı kaynaklı küresel enflasyon sorunuyla baş etmeye çalışılırken, diğer yandan tedarik zinciri bozulmalarıyla karşılaşıldığına dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'nin de tüm dünya gibi bu gelişmelerden olumsuz etkilendiğini, sert ve belirsiz küresel ekonomik ve finansal koşulların üzerine deprem felaketinin eklendiğini ifade etti.

Yılmaz, sadece bu yıl merkezi yönetim bütçesinden depremin yaralarını sarmak için yapılacak harcamanın 762 milyar lira olacağını belirterek, Türkiye'nin tüm bu zorluklara rağmen güçlü üretim ve ihracat kabiliyetiyle olumlu ayrışan bir konuma gelmeyi başardığını, Türkiye ekonomisinin 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdüğünü kaydetti.

Toplam istihdamın 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 265 bin kişi artarak 31,7 milyon civarına ulaştığını hatırlatan Yılmaz, Reel Kesim Güven Endeksi'nin, 2023 yılı ikinci çeyreğinde, yılın ilk çeyreğine göre 2 puan arttığını bildirdi.

Yılmaz, ihracatın 2023 Temmuz'unda 2022 Temmuz'una göre yüzde 8,4 artışla 20,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğine, böylelikle tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaştığına işaret ederek, 2022'nin yüzde 37 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının, imalat sanayi ihracatı içindeki payının, bu yılın 7 aylık bölümünde yüzde 41'e yükseldiğini söyledi.

Bu yılın ilk çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 8, inşaat yatırımlarının yüzde 1,3 arttığını, otomobil satışlarının 2023 Temmuz'unda gücünü koruduğunu ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109 arttığını ifade etti.