Çin’in gölge bankası ödemelerini yapamadı

Zhongrong International Trust Co. düzinelerce ürünün ödemesini kaçırdı ve müşterilere bu ürünlerin tamamı için ödeme yapma konusunda acil bir eylem planı yok.

Zhongrong'un Yönetim Kurulu sekreteri Wang Qiang, bu hafta başındaki bir toplantıda yatırımcılara, firmanın 8 Ağustos'ta bir grup ürüne ilişkin ödemeleri kaçırdığını söyledi. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre ise Zhongrong Temmuz sonundan bu yana en az 10 üründe daha ödeme konusunda gecikmeler yaşandı. Kaynaklar, en az 30 ürünün vadesinin dolduğunu ve Zhongrong'un bazı kısa vadeli enstrümanların itfalarını da durdurduğunu ifade ettiler.



Wang, şirketin kısa vadeli likiditesi aniden kuruduğu için ödemeleri karşılamak için acil bir planları olmadığını da söyledi. Toplantı basına kapalı olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre Wang, ödemeleri yapılmayan ürünlerin sayısının arttığını ve şirketin yatırımcılardan ve kendi varlık yöneticilerinden yoğun sorularla karşı karşıya kaldığını da belirtti. Wang, Zhongrong yatırımlarının değerini telafi etmeye çalışırken yatırımcıların sabırlı olmalarını da istedi.