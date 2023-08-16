Arjantin’de yeniden IMF hazırlığı

Arjantin'de bu hafta yapılan ön seçimleri kazanan Javier Milei, 44 milyar dolarlık program için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

Milei, kampanyasını yöneten kız kardeşi Karina'nın 13 Ağustos'taki seçimlerin ardından bir toplantı ayarlamak için IMF yetkililerinden bir telefon aldığını söyledi. Seçimin galibi Milei planlanmamış olan görüşme hakkında ayrıntı vermedi.

Yıllık yüzde 115'in üzerinde enflasyon, artan yoksulluk ve hızla değer kaybeden para birimi ile mücadele eden Arjantin'de Javier Milei, pesonun dolar ile değiştirilmesi çağrısında bulunmuş ve merkez bankasını kapatacağına yönelik açıklamalarıyla destek toplamıştı.

Pazar günü düzenlenen ön seçimlerde aşırı sağcı aday Milei toplam oyların yaklaşık yüzde 30'unu almıştı.

Salı günü yerel radyo istasyonu Radio La Red'e verdiği röportajda Milei "Toplantıya nasıl yaklaşacağımıza bakıyoruz. IMF ile programı üstlenmekte bir sorunumuz yok çünkü çok daha zor olan uyum konusunda bir hipotezimiz var" ifadelerini kullandı.