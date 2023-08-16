ABD, İran’ı zorluyor: Rusya’ya SİHA satışını durdurma talebi

Financial Times gazetesinin haberine göre ABD, Washington ve Tahran arasında gerilimi düşürmek ve uzun süredir devam eden nükleer krizi kontrol altına almak için daha geniş bir "yazılı olmayan mutabakat" tartışmalarının bir parçası olarak İran'ı Rusya'ya silahlı insansız hava aracı (SİHA) satmayı durdurmaya zorluyor.

Konuyla yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Biden yönetimi bu yıl İran ile Katar ve Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerde konuyu gündeme getirdi.

İranlı bir yetkilinin ve konuya yakın bir kaynağın FT'ye verdikleri bilgilere göre ABD, İran'dan Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta kullandığı insansız hava araçlarının yanı sıra yedek parça tedarikini de durdurmasını istiyor.

Yetkili, Tahran'ın Moskova'dan bu İHA'ları çatışmalarda kullanmayı durdurmasını defalarca istediğini ancak Washington'un İran'dan "daha somut adımlar" istediğini sözlerine ekledi.