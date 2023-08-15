Eski Goldman Sachs ekonomistinden BRICS yorumu

Eski Goldman Sachs ekonomisti Jim O'Neill, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubunun kendi para birimini geliştirebileceği fikrini "saçma" olarak nitelendirdi.

BRICS'in önümüzdeki hafta yapılacak 15'nici zirvesi öncesinde Financial Times'a konuşan O'Neill, BRICS'in "ilk toplanmaya başladıklarından bu yana hiçbir şey başaramadığını" savundu.

O'Neill, birbirinden oldukça farklı beş ekonomi için ortak bir para birimi yaratmanın mümkün olmayacağını söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ve bloktaki diğer politikacıların "ticaret para birimi" çağrılarına, "Bu çok saçma" yanıtını veren O'Neill, "Bir BRICS merkez bankası mı kuracaklar? Bunu nasıl yaparsınız? Bu neredeyse utanç verici" dedi.