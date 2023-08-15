Anlaşmaya varıldı: UBS 1,4 milyar dolar ödeyecek

UBS, 2008 finansal krizine giden yıllarda konut ipoteğine (mortgage) dayalı menkul kıymetler (RMBS) ile ilgili suiistimal iddialarını çözmek için ABD Adalet Bakanlığı ile 1 milyar 435 milyon dolar ödeme konusunda anlaşmaya vardı.



ABD Adalet Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında anlaşmanın, Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik krizden on yıl sonra, Kasım 2018'de UBS aleyhine açılan bir hukuk davasından kaynaklandığını duyurdu.



UBS, 2006 ve 2007 yıllarında ipoteğe dayalı menkul kıymet satışlarıyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın açtığı davayı çözmek için 1.4 milyar dolardan fazla ödeme yapmayı kabul etti.

UBS yaptığı açıklamada ödemeyi doğruladı ve "uzlaşmanın önceki dönemlerde tamamen karşılandığını" ekledi.



New York Doğu Bölgesi ABD Savcısı Breon Peace yaptığı açıklamada, "Bu kararla UBS, konut ipoteğine dayalı menkul kıymetlerin yüklenimi ve ihracıyla ilgili davranışlarının bedelini ödeyecek. Bu davada verilen yüklü tazminat cezası, finans piyasalarında dolandırıcılık yoluyla yasadışı kazanç elde etmeye çalışan diğer oyunculara, ne kadar uzun sürerse sürsün onları sorumlu tutacağımıza dair bir uyarı niteliğindedir." dedi.