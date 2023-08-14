Milyonlara toplu sözleşme zammı: Hükümetin zam teklifi belli oldu

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İÇİN İLK TEKLİF BUGÜN GELDİ

Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümet kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini bugün sözleşme masasına sundu.

ZAM TEKLİFİ İÇİN 3 KRİTİK TARİH

İlk teklif 14 Ağustos'ta. Bu teklifin memur sendika tarafından kabul edilmezse hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

EN GEÇ AY SONUNA KADAR SONUÇLANACAK

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMUR ZAMMI YAKLAŞIK 8,5 MİLYON KİŞİYİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Belirlenecek oranlar 2 yıl boyunca memur zammı üzerinde dolayısıyla 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.

Toplu sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek.