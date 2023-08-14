Milyonlara toplu sözleşme zammı: Hükümetin zam teklifi belli oldu

Toplu sözleşme zammı için geri sayım başladı. 6 milyonu aşkın emekli, memur ile yaklaşık 2,5 milyon 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı alan vatandaşın gözü kulağı toplu sözleşme görüşmeleri için gelecek açıklamalarda. Memur ve emekli zammı için hükümetin ilk teklifi de bugün geldi. Bakan Işıkhan açıkladı.
BAKAN IŞIKHAN'DAN TOPLU SÖZLEŞME AÇIKLAMASI
Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan, "Müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik" dedi.
MEMURUN ZAM PAZARLIĞINDA 2. TOPLANTI
2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı. Bakan Işıkhan memur zammı için belirleyici olacak toplu sözleşme için zam teklifini duyurdu.
"TEKLİFİMİZ 2024 İÇİN %14+9, 2025 İÇİN %6+5 ZAM OLDU"
Bakan Işıkhan'un açıklamaları şu şekilde gerçekleşti:
Kamu çalışanlarının merkezi yönetim bütçesinden aldığı pay arttı. Kamu çalışanlarının yaşam standardı büyüyen ve gelişen Türkiye ile yükseldi. En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkardık.
Kamu görevlilerini enflasyona ezdirmemek önceliğimiz.
Görüşmelerin 14. gününde artık belli bir noktaya ulaşmış durumdayız. Sağlıklı, ulaşılabilir bir komisyon oluştu.
Kamu işveren heyeti olarak 2024 yılının ilk altı ayı için yüzde 14, ikinci altı ayı için yüzde 9 teklif ediyoruz. 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için yüzde 5 zam teklif ediyoruz.
Toplu Sözleşme Görüşmeleri çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İÇİN İLK TEKLİF BUGÜN GELDİ
Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümet kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini bugün sözleşme masasına sundu.
ZAM TEKLİFİ İÇİN 3 KRİTİK TARİH
İlk teklif 14 Ağustos'ta. Bu teklifin memur sendika tarafından kabul edilmezse hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.
EN GEÇ AY SONUNA KADAR SONUÇLANACAK
Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.
MEMUR ZAMMI YAKLAŞIK 8,5 MİLYON KİŞİYİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR
Belirlenecek oranlar 2 yıl boyunca memur zammı üzerinde dolayısıyla 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.
Toplu sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek.
MEMURA KİRA YARDIMI MASADA
Müzakere edilecek tekliflerin arasında aşağıdaki konu başlıkları bulunuyor:
Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.
MEMURLAR 3'ER AYLIK ZAM İSTEDİ
Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.
Sayıları 2,4 milyonu bulan sosyal yardımlardan faydalanan 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları alan vatandaşın da gözü kulağı bu toplantılarda olacak. Çünkü bu vatandaşların aylıkları memur zammı ile belirleniyor. Toplu sözleşme zammı, memur maaşları için doğrudan belirleyici olduğundan bu kişilerin maaş artışlarında da etkili oluyor.
Yani toplu sözleşme 6 milyon memur ve memur emeklisinin yanında 2,4 milyon sosyal yardım alan vatandaşında da gelirlerini artırıcı bir etki yapacak.
TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?
Temmuz ayında yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile beraber tüm memurlar yüzde 17,55 doğrudan zam ve 8077 TL seyyanen artışı hesaplarında gördü.
Memur emeklisi zam oranı da yüzde 17,55'den refah payı ile birlikte yüzde 25 olarak belirlendi.