Letonya bankalar için ek vergi planlıyor

Letonya, bankaları yıllık olarak ek gelir vergi ödemeye zorlayacak bir öneri üzerinde çalışıyor. Verginin uygulamaya konması halinde önümüzdeki yıl yaklaşık 140 milyon euro ek geliri elde edilmesi öngörülüyor.

Letonya Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, önerinin 2024 bütçe görüşmeleri öncesinde potansiyel vergi değişiklikleri paketinin bir parçası olduğunu ve kredi verenlerin karları üzerinde bir talih kuşu vergisi yerine seçildiğini ifade etti.

Swedbank AB ve SEB AB gibi İskandinav kredi kuruluşlarının hakim olduğu Letonya finans sektörü, konut ve finans dışı kurumsal kredilerin yaklaşık %95'inin değişken faizli olması ve bankaların net faiz gelirlerini artırması nedeniyle karlarında ciddi artışlar sağladılar.

Maliye Bakanı Arvils Aseradens, hükümetin öneriyi hala tartışması gerektiğini ve desteğin belirsiz olduğunu söyledi.