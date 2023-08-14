Çin MB’nın faizi sabit tutması bekleniyor

Çin Merkez Bankası'nın yarın yapacağı orta vadeli kredi kolaylığı operasyonunda politika faizini sabit tutması bekleniyor.

HSBC analistlerine göre, zayıflayan Çin yuanı merkez bankasının politikayı yakın zamanda gevşetme çabalarını kısıtlıyor. Analistler yaptıkları değerlendirmede, "Yuan'daki zayıflık göz önüne alındığında MLF faiz indirimleri bu noktada daha az olası görülüyor" ifadelerini kullandılar.

Reuters tarafından bu hafta 26 katılımcı ile yapılan ankette de 20 katılımcı Çin MB'nin yarın yapılacak orta vadeli kredi kolaylığı operasyonunda orta vadeli politika faizini (MLF) sabit tutaücağını öngördü.

Çin MB, 1 yıl vadeli MLF oranının en son Haziran ayında 10 baz puan düşürerek yüzde 2,65 olarak belirlemişti.