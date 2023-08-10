Moody’s’den Türkiye analizi: Yeni ekonomi ekibine övgü

"Enflasyonu düşürmeyi, Türkiye'nin büyük dış dengesizliklerini azaltmayı ve mali disiplini sağlamaya kararlı olan yeni ekonomi ekibi, para ve maliye politikasının yönünü kademeli olarak düzeltmeye başladı. Daha ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politika yapımına geçiş, kredi açısından olumlu ve beklediğimizden daha erken gerçekleşti."

Büyümenin son çeyreklerde yavaşlamasına rağmen yerel seçimler öncesinde sağlamlığını koruyacağı belirtilen analizde, büyüme ivmesinin gelecek çeyreklerde, özellikle sıkılaşan finansal koşulların yansıması olarak, daha da yavaşlamasının beklendiği kaydedildi.

Analizde, TCMB'nin iki toplantıda kademeli olarak politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 17,5'e çıkardığına ve bunu daha da yükseltmesinin muhtemel olduğuna işaret edilerek, maliye politikasının vergiler yoluyla sıkılaştırıldığı hatırlatıldı.

Ülkedeki kredi büyümesi, ihracat, sanayi üretimi, işsizlik oranı gibi verilere de atıfta bulunulan analizde, gelecek yıl, ortodoks ekonomi politikalarının devam etmesi ve parasal sıkılaştırmanın hızlanması varsayımıyla Türkiye'nin yüzde 2,5 civarında büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.