Bakan Mehmet Şimşek’ten Moody’s açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's'in Türkiye analizini değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı." dedi.

MOODY'S'TEN NOT YÜKSELTME SİNYALİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin yeni ekonomi yönetiminin daha ortodoks, kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin kredi görünümü açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı. Moody's, "Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse ve dengesizliklerde düzenli bir azalmaya yol açarsa, görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı.

Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz.