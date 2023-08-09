Philadelphia Fed Başkanı Harker’den faiz yorumu

Philadelphia Fed Bankası Başkanı Patrick Harker, Fed'in faiz oranlarındaki artışları ekonomide herhangi bir sürprizin önüne geçerek durdurabileceğini, ancak oranların bir süre mevcut yüksek seviyelerinde kalması gerekeceğini söyledi.

Harker, "Bugün ile Eylül ortası arasında herhangi bir endişe verici yeni veri olmazsa, sabırlı olabileceğimiz, oranları sabit tutabileceğimiz ve para politikası önlemlerimizin işini yapmasına izin verebileceğimiz bir noktada olabileceğimize inanıyorum" dedi.

Harker konuşmasında, "Sabit kalabileceğimiz bir noktada olursak, bir süre orada olmamız gerekecek. Politika faizinde acil bir indirime gidilmesi için olası bir durum öngörmüyorum" dedi.