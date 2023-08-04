İngiltere’de otomobil satışları temmuzda arttı

SMMT'nin açıklamasında ülkede otomobil satışlarının son 12 aydır büyümesini devam ettirdiği hatırlatıldı. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, "Otomobil pazarında seçenekler ve inovasyonlar artıyor. Bu nedenle daha fazla insanın elektrikli sürüşün avantajlarından yararlandığını görmek cesaret verici." ifadesini kullandı.

Hawes, İngiltere'de artan hayat pahalılığının ve enflasyonun gelecek dönemde tüketicilerin otomobil alımı konusundaki kararlarını etkileyebileceğini belirterek, tüketicilere gereken her türlü teşvikin sağlanması gerektiğini belirtti.