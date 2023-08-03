Yellen'den Fitch'e tepki: "Tamamen haksız"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fitch'in ABD'nin kredi notunu düşürmesine "tamamen haksız" olarak nitelendirdi.

Yellen, Fitch'in Biden yönetimi sırasında yönetişim ölçütlerindeki gelişmeleri görmezden geldiğini ve ülkenin ekonomik gücünü gözardı ettiğini belirti.

Fitch, ABD'nin kredi notunu mali durumu ve borç yüküyle ilgili endişeleri dile getirerek "AAA" seviyesinden "AA+"ya indirdi.

Yellen, derecelendirme kuruluşunun Salı günü yaptığı duyurunun, düşük işsizlik, düşen enflasyon, devam eden büyüme ve güçlü inovasyon ile dirençli bir ABD ekonomisini hesaba katmadığını söyledi.

Yellen, "ABD'de gördüğümüz ekonomik güç ışığında Fitch'in kararı kafa karıştırıcı" dedi.

Hazine Bakanı, "Fitch'in kararına kesinlikle katılmıyorum ve bunun tamamen yersiz olduğuna inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.