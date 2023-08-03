Apara Gündem Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan, JP Morgan’ın toplantısına katılacak
Giriş Tarihi: 3.8.2023 12:36 Son Güncelleme: 3.8.2023 13:51

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan, JP Morgan’ın toplantısına katılacak

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan, JP Morgan’ın toplantısına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, yarın gerçekleştirilecek Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakan Şimşek, yarın İstanbul'da düzenlenecek, JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak Türkiye Ekonomik Forumu'na katılacak.

Şimşek, Forumda, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yapacak.

Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.

Öte yandan, söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak.

Forum ve görüşmeler basına kapalı olacak.

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Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan, JP Morgan’ın toplantısına katılacak
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