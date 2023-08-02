İran, Araş/Durra Gaz Sahası için Kuveyt ile görüştü

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Ovci, kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Basra Körfezi'nde komşu ülkelerle ortak petrol sahalarının bulunduğunu dile getiren Ovci, "Araş/Durra ortak gaz sahası ile ilgili komşu ülke Kuveyt'e diğer ortak sahalar gibi çalışmalara başlamaya hazır olduğumuzu ilettik. Bunu hakkımız olarak görüyoruz. Eğer komşu ülke bu alanda işbirliği yapmak istemezse biz yaparız. Hakkımızdan zerre kadar vazgeçmeyiz." dedi.

Ovci ayrıca Güney Pars Doğal Gaz Sahası'nın 11'inci fazının gelecek haftalarda işletime açılacağını belirtti.

İranlı Bakan, "Bu faz, Güney Pars'ın denizdeki son fazıdır. Buradan günde 12 ila 15 milyon metreküp doğal gaz çıkartılması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

ARAŞ/DURRA GAZ SAHASI

Basra Körfezi'nde yer alan ve 1967'de keşfedilen Araş/Durra Gaz Sahası, yıllardır İran ile Kuveyt arasında soruna neden oluyor. Gaz sahasının İran tarafında yer alan kısmına "Araş" adı verilirken, Kuveyt tarafı "Durra" olarak biliniyor.

Suudi Arabistan ve Kuveyt, Mart 2022'de Durra Gaz Sahası'nı geliştirmek için anlaşma imzalamıştı.

İran ise söz konusu anlaşmanın "yasa dışı" olduğunu savunarak bölgede sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurmuştu.

Kuveyt, 3 Temmuz'da bölgede deniz sınırının belirlenmesi için İran'ı müzakereye çağırmış, Tahran yönetimi ise konuya ilişkin açıklamada bulunmamıştı.

Kuveyt Petrol Bakanı Saad el-Barak, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada ise, "Kuveyt, İran ile sınırın çizilmesini beklemeden Durra Gaz Sahası'nda arama ve üretim faaliyetlerine başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.