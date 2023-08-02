Apara Gündem Fed üyesinden faiz indirimi öngörüsü: '2024'ün ikinci yarısına kadar beklemiyorum'
Giriş Tarihi: 2.8.2023 10:11 Son Güncelleme: 2.8.2023 10:16

Fed üyesinden faiz indirimi öngörüsü: '2024'ün ikinci yarısına kadar beklemiyorum'

Fed üyesinden faiz indirimi öngörüsü: ’2024’ün ikinci yarısına kadar beklemiyorum’

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bugünkü görünümle en erken 2024`ün ikinci yarısına kadar faiz indirimi yapılmayacağını düşündüğünü söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonominin beklediği gibi gelişmesi durumunda faiz oranlarını bir sonraki toplantıda bulundukları yerde bırakmaya destek vereceğini belirtti.

Bostic, "Temel görünümüm en erken gelecek yılın ikinci yarısına kadar herhangi bir kesinti öngörmüyor" dedi.

Son enflasyon verilerinin "umut verici" olmasına rağmen, bunun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru yavaş yavaş düşmesini beklediğini belirken Bostic, "Enflasyon hedefimize ulaşacağımızdan kesin bir şekilde emin olana kadar politika duruşumuzu değiştirmeme yönünde kararlı olacağım" diye konuştu.

Bostic, enflasyonda düşüş beklenmedik bir şekilde durursa, rahatlıkla faiz artırımı düşünebileceğini belirtti.

Atlanta Fed Başkanı, "Enflasyon düşerken işsizliğin yükselmesini bekliyorum, ancak belki sadece yüzde üçün üzerinde veya en fazla yüzde 4'e kadar" şeklinde görüş belirtti.

Bostic, Fed'in dikkatli, sabırlı ve kararlı olması gerektiğine işaret etti.

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Fed üyesinden faiz indirimi öngörüsü: '2024'ün ikinci yarısına kadar beklemiyorum'
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