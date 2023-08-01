Toplu sözleşme süreci başladı! Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmedik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin, Bakanlığın ev sahipliğinde yapılan ilk toplantısına katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında, müzakerelerin ve sürecin hayırlı olması dileğinde bulunan Işıkhan, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi 2019'da başlayan Kovid-19 salgını tüm dünya ile birlikte ülkemizi de ekonomik ve sosyal yönden olumsuz etkilemiştir. Salgın döneminde kamu görevlilerinin çalışma saatlerinde esneklik sağlayarak uzaktan çalışmalarına imkan sağladık. Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlarımızı ekonomik anlamda destekledik. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kamu çalışanlarının fedakar gayretleriyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemize sağ salim getirilmesi, yine salgın döneminde tedavi imkanı sunulmayarak ölüme terk edilen kardeşlerimizin, ülkelerine, anavatanlarına, ambulans uçaklarla taşınarak tek kişilik odalarda tedavi ettirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü, etkinliğini ve vatandaşına verdiği değeri göstermektedir. Kriz olarak değerlendirilen salgın dönemi ve sonrasında sağlık ve sosyal güvenlik altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu da test etme fırsatımız oldu."

Vedat Işıkhan, Kovid-19 salgınının ortadan kalkmasının ardından Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldığını anımsatarak, devletin, 11 ilde dört bir koldan derhal harekete geçip, deprem nedeniyle yıkılan, zarar gören tüm altyapı ve üstyapıyı depreme dayanıklı ve uygun şartlarda yeniden inşa etmek üzere harekete geçtiğini anlattı.

Toparlanma ve normalleşme sürecine, kısa sürede uyum sağladıklarını kaydeden Işıkhan, "Ancak bunu kamu çalışanlarımızla, devletin vatandaşa hizmet götüren sizin gibi kardeşlerimizle başardık." diye konuştu.

"BÜTÇEDEN KAMU GÖREVLİLERİNE AYIRDIĞIMIZ PAYI ARTIRDIK"

Kamu personeli ve kamu personel sisteminin, ülkenin kalkınma ve büyümesindeki rolünün son derece önemli olduğunu vurgulayan Işıkhan, bu doğrultuda eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, din hizmetleri ve diğer kamusal alanlardaki kamu personel sayısını artırdıklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Birlikte yönetim anlayışıyla karar mekanizmalarında daha fazla kamu personelinin yer almasını sağladık. Hükümetlerimizin iktidara geldiği 2002'de 2,5 milyon olan kamu personelimizin sayısı, bugün yaklaşık 5 milyonun üzerine çıkmış bulunmaktadır. Sadece niceliksel değil, niteliksel olarak da hem kamu personel sistemimizi hem de kamu personelimizi geliştirmeyi hedefledik. İktidara geldiğimiz günden bu yana milli gelir artışıyla birlikte bütçeden kamu görevlilerine ayırdığımız payı da artırdık. 2002'de toplam personel giderlerinin bütçe içindeki payı yüzde 18 iken, bugün bu rakam yüzde 27'yi aşmış durumdadır."

"SENDİKALARIMIZI SOSYAL ORTAK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bakan Işıkhan, en düşük devlet memuru maaşında yapılan artışa da değinerek, "Son dönemde ise kamu görevlilerimizin aylık ve ücretlerinde toplu sözleşmede öngörülen aylık katsayı artışı ve enflasyon farkı ile yüzde 17,55 olan artışa ilaveten seyyanen net 8 bin 77 liralık refah payı artışı yaptık. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 266 artışla 22 bin 17 liraya çıkardık. En düşük devlet memuru maaşını temmuz ayında yüzde 86 oranında, 2023 yılında kümülatif olarak yüzde 141 arttırdık. Böylece, çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi oranda bir pay vermiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye'sini kamu görevlileri ile inşa edeceklerini dile getiren Işıkhan, "Çağımızın modern insan kaynakları yönetimlerinin kamu personel sistemimizde de hayata geçirilmesi, ileri demokrasilerin katılımcı bir yönetim anlayışının vazgeçilmez unsuru olan sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmesi, bizim için çok önemlidir." görüşünü paylaştı.

Sendikaları, sosyal taraf olarak değil, sosyal ortak olarak gördüklerini aktaran Işıkhan, "Ülkemizi büyütmek ve refahını artırmak için sizlerle birlikte çalışıyoruz. Bu anlamda çalışma hayatımızın en önemli aktörlerinden biri olan kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarıyla yapacağımız, 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi çalışmalarımızı, tarafları optimal düzeyde memnun edecek şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz." sözlerini sarf etti.