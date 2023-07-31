Şili Merkez Bankası’ndan agresif faiz indirimi

Şili Merkez Bankası (BCC), enflasyonun beklenenden hızlı düştüğünü vurgulayarak, 100 baz puan ile agresif bir faiz indirimine gitti.

BCC tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 11,25'ten yüzde 10,25'e çekildi. Piyasalarda beklenti faizin 50 baz puan indirileceği yönündeydi.

Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili'de enflasyon, son aylarda piyasa beklentilerinin üzerinde bir düşüş sergiledi. 2022 yılı Ağustos ayında yüzde 14,1 ile zirve yapan enflasyon, Haziran ayında yüzde 8,7'den yüzde 7,6'ya kadar indi.

BCC'nin açıklamasında, "Manşet ve çekirdek enflasyon, son Para Politikası Raporunda belirtilenden daha hızlı düştü" denildi.

BCC, 2021 yılı Temmuz ile 2022 yılı Ekim ayında faiz oranını 1075 baz puan artırdıktan sonra, önceki 5 toplantısında faizde değişikliğe gitmedi.

Para Politikası Kurulu açıklamasında, para politikasında indirim döngüsünün başladığına işaret edildi.

Konu ile ilgili değerlendirme yapan analistler, bu düzeyde bir indirimin beklenmediğine işaret ederek, BCC'nin "agresif" bir tutum sergilediğini belirttiler.