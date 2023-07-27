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Giriş Tarihi: 27.7.2023 08:36

ECB'nin faiz kararı için beklentiler ne yönde seyrediyor?

ECB’nin faiz kararı için beklentiler ne yönde seyrediyor?

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün yapacağı Yönetim Konseyi toplantısında, üst üste dokuzuncu kez faiz artırması ve yeni adımlara kapıyı açık tutması bekleniyor.

Analistler ECB'nin bugünkü Yönetim Konseyi toplantısı sonrası yayınlayacağı açıklamada, bir sonraki hamlesinin sinyalini verme uygulamasından vazgeçeceğini ve bunun yerine "verilere bağlı" bir yaklaşım vaat edeceğini öngörüyorlar.

Aralarında ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel de olduğu bazı politika yapıcıların, faiz oranlarını çok fazla yükseltmenin, yeterince artırım yapmamaktan daha az maliyetli olacağı yönündeki değerlendirmelerini sürdürmeleri bekleniyor.

Societe Generale'den Anatoli Annenkov, "Şahin eğilimin gevşemesi için henüz çok az alan görüyoruz. Enflasyonda hala yukarı yönlü riskler görüyoruz ve yıl sonunda odak noktası bilançoya kaymadan önce Eylül ayında 25 baz puanlık son bir artış bekliyoruz" diye konuştu.

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ECB'nin faiz kararı için beklentiler ne yönde seyrediyor?
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