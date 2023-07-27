Apara Gündem ABD'de regülatörler büyük bankalar için yeni bir kural önermeye hazırlanıyor
Giriş Tarihi: 27.7.2023 08:30 Son Güncelleme: 27.7.2023 08:31

ABD'de regülatörler büyük bankalar için yeni bir kural önermeye hazırlanıyor

ABD’de regülatörler büyük bankalar için yeni bir kural önermeye hazırlanıyor

ABD'de finans sektörü regülatörleri, büyük bankalar için sermaye gereksinimlerini önemli ölçüde artırabilecek bir kural önermeye hazırlanıyorlar. Önerilmesi planlanan yeni kural bankaları, müşterilere ve yatırımcılara zarar verebilecek potansiyel kayıplara karşı koruma sağlamak amacıyla maliyetleri düşürmeye ve kazançları korumaya zorlayacak.

Bugün açıklanması beklenen ve FDIC (Federal Mevduat Sigorta Kurumu) ve Fed tarafından oylanacak olan teklif, banka denetimini sıkılaştırmaya yönelik kapsamlı bir çabanın ilkini işaret ediyor.

Küresel düzenleyiciler tarafından 2017 yılında varılan bir anlaşmayı uygulamaya koyacak olan kural, bankaların risklerini nasıl ölçtüklerini ve buna bağlı olarak ellerinde ne kadar para tutmaları gerektiğini yeniden gözden geçirmeyi amaçlıyor.

Uzun ve teknik olması beklenen teklifle banka düzenleyicileri, firmaların kredi verme, ticaret ve iç operasyonlar üzerindeki risklerini nasıl ölçtüklerini güçlendirmek istiyorlar.

Fed'in bankacılık sektörünün denetiminde sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, Citizens Financial Group, Fifth Third, Huntington ve Regions gibi bankaları da içerebilecek 100 milyar dolardan fazla varlığa sahip firmalar için de daha sıkı kurallar arayacağını söyledi.

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ABD'de regülatörler büyük bankalar için yeni bir kural önermeye hazırlanıyor
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