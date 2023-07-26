Wall Street bankalarından faiz artırım yorumu

Wall Street bankaları, Fed'in dün başlayan ve bugün sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizi 25 baz puan artıracağı yönünde görüş birliği içindeler.

Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun yanı sıra Barclays, Deutsche Bank ve Nomura da Fed'den 25 baz puanlık artırım bekliyorlar.

Yatırımcılar, Fed Başkanı Powell'ın FOMC toplantısı sonrasında düzenleyeceği basın toplantısında Fed' 2023'te tekrar faiz artırmaya ne kadar kararlı olduğuna dair vereceği ipuçlarını bekliyorlar.

Citigroup ekonomistlerinden Veronica Clark yaptığı değerlendirmede, "Tüm seçenekleri açık bırakacaklar. Sadece birkaç aylık yumuşak enflasyon verilerinden sonra kesinlikle temkinli davranacaklar ki bu da işin bittiğine ikna olmaları için yeterli değil. Powell ve diğer politika yapıcılar, fiyatların tekrar yükselmesini önlemek için kararlı görünmek isteyeceklerdir" dedi.

Nationwide Life Insurance baş ekonomisti Kathy Bostjancic de "1970'ler ve 80'lerde ayaklarını frenden erken çekerek yaptıkları hatalardan kaçınmak istiyorlar" dedi.