IMF’den Japonya Merkez Bankası’na çağrı

IMF baş ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas dün yaptığı açıklamada, Japonya Merkez Bankası'nı (BOJ) getiri kontrolü politikasından uzaklaşarak gelecekteki parasal sıkılaştırmaya hazırlanmaya başlamaya çağırdı.

Gourinchas'ın açıklamaları, BOJ'un Cuma günü gerçekleştireceği ve enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde seyretmesi nedeniyle yönetim kurulunun yeni fiyat tahminlerini açıklayacağı, tartışmalı getiri eğrisi kontrolü (YCC) politikasını değiştirip değiştirmeyeceğini değerlendireceği toplantı öncesinde geldi.

Gourinchas, Japonya'nın enflasyon görünümüne ilişkin olarak "Şu anda risk muhtemelen yukarı yönlü, belki de enflasyon baskıları hedefin üzerinde kalmaya devam edecek," dedi.

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünümü raporun güncellemesinin yayınlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gourinchas, "Japon yetkililere tavsiyemiz, şu anda para politikasının destekleyici kalabileceği, ancak kendisini belki de artırmaya başlama ihtiyacına hazırlaması gerektiğidir" dedi ve IMF'nin Japonya'yı "biraz daha esnek olmaya ve belki de şu anda sahip olduğu getiri eğrisi kontrolünden uzaklaşmaya" teşvik ettiğini söyledi.