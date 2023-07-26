Ekonomi Koordinasyon Kurul toplantısı sona erdi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda eylül ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık süreci ele alındı. Ayrıca son dönemdeki para politikası kararları hakkında bilgilendirme yapılarak, ihracat, yatırım, destek önerileri, KKM'deki gelişmeler, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde yaşanan stokçuluk ve haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmalar ile mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği başlıkları görüşüldü.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Toplantıda, istikrar ve güven ekseninde, yatırım, üretim ve istihdam politikalarımızı daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeye yönelik gelecek planlarımızı ele aldık" dedi.