Amazon’u parçalara ayıracak hamle: Dava sonuçlanıyor

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Amazon'a karşı uzun zamandır beklenen antitröst davasını sonuçlandırmaya hazırlanıyor. Politico'nun verdiği habere göre FTC'nin açacağı bu dava Amazon'u parçalara ayırabilecek bir hamle olacak.

Politico'nın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, geniş kapsamlı davanın Ağustos ayı gibi kısa bir süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Habere göre, FTC'nin Amazon'a yöneteceği şikayetler Amazon Prime'a yönelik zorluklara, Amazon'un rakip web sitelerde daha düşük fiyatları engellediğine ve tüccarları Amazon'un lojistik, reklam hizmetlerini kullanmaya zorladığına odaklanacak.

FTC'nin aralarında CEO Andy Jassy ile eski CEO ve kurucu Jeff Bezos'un da bulunduğu Amazon içinden ve dışından düzinelerce tanıkla görüştüğü belirtilen haberde, komisyonun davayı kendi bünyesindeki mahkeme yerine federal mahkemede açmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Politico, nihai davanın kesin detaylarından bahsetmedi ancak FTC Başkanı Lina Khan da dahil olmak üzere FTC genelindeki personelin Amazon'un bazı iş uygulamalarına odaklandığını söyledi.

Haberde, e-ticaret devinin dijital reklamcılık işinin ve Amazon Prime'ın büyük olasılıkla hedef alınacağı belirtilirken, FTC'nin ayrıca Amazon'un satıcıları sitede daha iyi bir yerleştirme ile ödüllendirerek kendi lojistik hizmetlerine yönlendirdiğini ve bunu yapmadıklarında cezalandırdığını iddia etmesinin beklendiği ifade edildi.