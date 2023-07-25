Ev sahibi kiracı ilişkisinde yeni dönem başlıyor! Zorunlu olacak yeni sistemde tarih açıklandı

ARABULUCULUK ZORUNLU OLACAK

1 Eylül'de kira davalarında zorunlu arabuluculuk döneminin başladığını belirten Tunç şunları söyledi:

"Kiracı veya kiralayan kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. İş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davalarında uygulanan zorunlu arabuluculuk kapsamına 1 Eylül itibariyle kira davalarının yanı sıra kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesi ne ilişkin davalar da alınıyor.

Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak, bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak."