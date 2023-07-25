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Giriş Tarihi: 25.7.2023 12:17

Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken 'toplu sözleşme' açıklaması

Bakan Işıkhan’dan dikkat çeken ’toplu sözleşme’ açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında, “Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

1 Ağustosta ilk toplantısı yapılacak olan 7'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine kendisinin de katılacağını belirten Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın tekliflerini sunduğunu belirterek, "Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız" dedi.

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Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken 'toplu sözleşme' açıklaması
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