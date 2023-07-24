Apara Gündem Putin: Karadeniz Tahıl Anlaşması anlamını kaybetti
Giriş Tarihi: 24.7.2023 08:29

Putin: Karadeniz Tahıl Anlaşması anlamını kaybetti

Putin: Karadeniz Tahıl Anlaşması anlamını kaybetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın anlamını kaybettiğini ve bu nedenle Rusya'nın Ukrayna tahılının güvenli ihrac edilmesini sağlayan bu anlaşmadan çekildiğini söyledi.

Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "İnsani amaçlarını yerine getirmeyen 'tahıl anlaşmasının' devam etmesi anlamını kaybetti" dedi.

Rusya'nın anlaşanın uzatılması için ortaya koyduğu şartların görmezden gelindiğini belirten Putin, Perşembe ve Cuma günü St Petersburg'da düzenlenecek Rusya-Afrika zirvesi öncesindeki bu açıklamasında, "Bizim ülkemiz Ukrayna tahılının hem ticari hem de ücretsiz olan kısmının yerini alabilecek durumda olduğundan emin olmanızı istiyorum. Bu yıl rekor bir hasat bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin açıklamasında, "Rusya tahıl, gıda ve gübre arzını organize etmek, Afrika'ya bunları daha fazla göndermek için çalışmaya devam edecek. Afrika ile ekonomik bağlarımızı dinamik şekilde geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

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Putin: Karadeniz Tahıl Anlaşması anlamını kaybetti
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