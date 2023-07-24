Kabine bugün toplanıyor

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta üç ülkeyi kapsayan Körfez turuna çıkmıştı. Kabine toplantısında bu ziyaret ile ilgili bir değerlendirme yapılması ve imzalanan 18 anlaşmanın yanı sıra Türkiye'ye yapılması beklenen yatırımlar ve bunlara dair hazırlıkların ele alınması bekleniyor.

Erdoğan, ziyaret dönüşü gazetecilere boş tutulan evlerden daha yüksek vergi alınması ile ilgili bakanlığın bir çalışması olduğunu söyledi. Kabine toplantısında fahiş kira artışlarıyla mücadele etmek için olası önlemlerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar değerlendirilecek.

Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşması da Kabine'nin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Enflasyonla mücadelede olası yeni adımlar, Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili çalışmalar, terörle mücadele konuları da Kabine'nin gündeminde olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı saat 15.00'te başlayacak.

Toplantının ardından her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunacak.