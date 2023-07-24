Japonya: Hükümetin BOJ ile uyumlu adımlar atması bekleniyor

Japonya Hükümet Sözcü Yardımcısı Yoshihiko Isozaki, Japon hükümetinin BOJ'un enflayon yüzde 2 hedefini yakalanması için yapılmış olan ortak açıklama ile uyumlu adımlar atmasını beklediğini söyledi.

"Pozitif ücret ve enflasyon döngüsünü başarmak için elinden gelen her şeyi yapacağız" diye konuşan Izosaki, para politikasında hangi adımların atılacağının BOJ'un tasarrufunda olduğunu da belirtti.

Isozaki, Japon hükümetinin, tek seferlik faktörler devre dışı bırakıldığında tüketici enflasyonunun 2024 mali yılında yüzde 1,5 civarında olmasını beklediğini de ifade etti.