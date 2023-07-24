ABD bankaları bilançolarını yeniden düzenlemekte acele ediyorlar

ABD'de orta ölçekli bir banka olan Zions, Federal Mevduat Sigorta Kurumu'na (FDIC) gönderdiği bir mektupta, birçok büyük bankanın sigortalanmamış mevduatlarını daha düşük düzeyde bildirmek için yıl sonu mali tablolarını yeniden düzenlemeye başladıklarını iddia etti.

FDIC, mevduat sigortası sağladığı için bankalardan düzenli olarak ücret alıyor. Ancak Mayıs ayında bu yılki büyük başarısızlıklar için özel bir değerlendirme önerildi.

Ücretler bankaların sigortalanmamış mevduatlarına göre hesaplandı. Çünkü Silicon Valley Bank ve Signature Bank kurtarmalarının 18.5 milyar dolarlık maliyetinin 15.8 milyar doları FDIC'nin normal 250.000 dolarlık sigorta limitinden daha büyük hesapların teminat altına alınmasından kaynaklanıyordu. Bu hesapların çoğu büyük bankalardaydı.

Kurum, değerlendirmeyi bankaların 2022 yılı sonundaki sigortasız mevduatlarının değerine göre uygulamak istedi. ABD'deki mevduatların yaklaşık yüzde 55'i hesap başına 250.000 dolar limitinin üzerinde ve sigortasız. Teklife ilişkin yorum süresi Cuma günü sona erdi.

SON ALTI AYDA YÜKSEK SAYIDA BANKA SİGORTASIZ MEVDUATLARINI YENİDEN BEYAN ETTİ

S&P Global raporuna göre, son altı ayda alışılmadık derecede yüksek sayıda bankanın geçen yılın sonu itibariyle sigortasız mevduatlarını yeniden beyan ettiğini belirtti. S&P bu yıl 55 bankanın dördüncü çeyrek rakamlarını yeniden açıkladığını, bir önceki yılın aynı çeyreğinde ise bu sayının sadece 14 olduğunu belirtti. S&P, düzeltmelerin çoğunun daha düşük sigortasız mevduatla sonuçlandığını söyledi.

Rapora göre, Bank of America sigortasız mevduatlarını 125 milyar dolar ya da yaklaşık yüzde 14 azaltarak en büyük düzeltmeyi yapan banka oldu. S&P, daha düşük sigortasız mevduatlarına dayanarak BofA'nın özel değerlendirmesinin 2,26 milyar dolardan 1,95 milyar dolara düşeceğini söyledi.

ABD'nin en büyük 26. bankası olan Huntington National Bank, düzeltmenin ardından sigortasız mevduatlarda en büyük yüzdelik düşüşü yaşayarak yaklaşık yüzde 40'lık bir düşüşle 50 milyar doların biraz üzerine geriledi. S&P'ye göre düzeltme Huntington'a yaklaşık 85 milyon dolar kazandıracak.