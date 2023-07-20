Tesla’dan yüzde 47’lik gelir artışı

Tesla, 2023 mali yılının ilk çeyreğinde gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artırarak 24,93 milyar dolara çıkardı. Analistler ise 24,2 milyar dolar gelir bekliyorlardı.

Otomotivden toplam gelir yüzde 46 artarak 21,27 milyar dolar oldu.

Tesla ikinci çeyrekte net karını da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak 2,7 milyar dolara yükseltti. Hisse başına dağıtılabilir kar yüzde 20 artarak 0,78 dolar seviyesinde gerçekleşti. Düzeltilmiş hisse başına kar 80 cent olan beklentilerin üzerine çıkarak 91 cent oldu.

Tesla'nın araç teslimatları da ikinci çeyrekte yüzde 83 arttı.