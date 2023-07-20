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Giriş Tarihi: 20.7.2023 08:31

Çin MB gösterge kredi faiz oranlarını sabit tuttu

Çin MB gösterge kredi faiz oranlarını sabit tuttu

Çin Merkez Bankası kredi faiz oranını yüzde 4,20 olarak sürdürdü.

Çin Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak gösterge kredi faiz oranlarını (LPR) sabit tuttu.

Çin MB, 18 büyük bankanın en iyi müşterilerine sundukları kredi faiz oranlarından derlenen LPR'de 1 yıl vade için faiz oranını yüzde 3,55 ve 5 yıl vade için yüzde 4,20 olarak sürdürdü.

Ekonomistler, Çin MB'nin yılın geri kalanında para politikasını gevşetmek için ılımlı adımlar atmasını bekliyorlar. Bu adımlar arasında politika faiz oranlarında potansiyel bir indirim ile zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi de var.

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Çin MB gösterge kredi faiz oranlarını sabit tuttu
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