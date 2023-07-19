Rio Tinto, bir dizi üretim sorunu konusunda uyarıda bulundu

Dünyanın en büyük madencilik şirketlerinden Rio Tinto, küresel ekonomide yavaşlama endişelerini dile getirdi ve operasyonlarında bir dizi üretim sorunu ile karşı karşıya olduğunu bildirdi. Ancak Rio Tinto demir cevheri üretiminin bu yıl için ortaya konan beklentilerinin üst sınırında olacağını öngördüklerini belirtti,.

Rio Tinto'nun kârının yaklaşık yüzde 70'i demir cevherinden kaynaklandı.

Rio Tinto yayınladığı çeyrek dönem raporunda, "Çin'in ekonomik toparlanması, gayrimenkul piyasasındaki düşüş ekonominin yükünü çekmeye devam ederken ve tüketiciler para politikası gevşemesine rağmen temkinli davranırken, ilk piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Gelişmiş ekonomilerde imalat verileri bir başka yavaşlama gösterdi ve resesyon riskleri devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi olan Rio Tinto, Pilbara operasyonlarından 79,1 milyon ton demir cevheri sevk etti. Bu, Visible Alpha tarafından derlenen 81 milyon tonluk bir tahminin altında kaldı.