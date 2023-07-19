ABD’de mortgage faizleri düşen enflasyona olumlu tepki verdi

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 14 Temmuz ile biten haftada, mevsim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 1,1 arttı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 7,07'den yüzde 6,87'ye geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,42'den yüzde 6,36'ya indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mortgage faizlerinin, piyasaların ABD'de enflasyonun soğumaya devam ettiğini gösteren verilere olumlu tepki vermesiyle geçen hafta düştüğünü belirtti.

Yeniden finansman başvurularının yüzde 7'nin üzerinde arttığını aktaran Kan, geçen hafta düşüş kaydedilen mortgage faizlerine rağmen konut satın alma başvurularının azaldığını kaydetti.

Kan, konut satın alma faaliyetinin düşük konut arzı ve hala 1 yıl öncesine göre çok daha yüksek olan faiz oranlar nedeniyle düşük kalmaya devam ettiğini bildirdi.