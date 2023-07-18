Ticaret Bakanlığı denetimleri sıkılaştırdı: 369 firmaya rekor para cezası

81 İLDE FAHİŞ FİYAT DENETİMİ



2023 yılı ilk altı ayda Ticaret İl Müdürlüklerince, 81 ilde haksız fiyat denetimleri kapsamında market denetimi başta olmak üzere toplam 6 bin 673 firma ve 31 bin 129 ürüne ilişkin denetim gerçekleştirildi.



Bu kapsamda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 2023 yılı ilk altı ay faaliyetleri ve aldığı önlemlere göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak 10 ilde yaşanan deprem sonrası acil olarak ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik e-ticaret pazaryerlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 lira idari para cezası kesildi.