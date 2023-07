Nasdaq 100 içindeki ağırlıkları azaltılan şirketlere Meta da eklendi

Nasdaq Borsası, Nasdaq 100 endeksi içinde ağırlıkları kritik eşiği aşarak yüzde 55'e ulaşan 6 büyük teknoloji şirketinin yanı sıra Meta Platforms'un da endeksteki ağırlığını düşürdü.

Nasdaq'ın planlanan yeni endeks ağırlığına yönelik olarak Wall Street kuruluşlarına dün gönderdiği ön veriler, Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc., Nvidia Corp., Amazon.com Inc. ve Tesla Inc'in yanı sıra Meta Platforms'un ağırlığının azaltıldığını gösterdi.

Ön verilere göre, bu 7 büyük teknoloji şirketinin Nasdaq 100 içindeki ağırlıkları yüzde 55,1'den yüzde 43,7'ye indiriliyor.

Ağırlıkları en çok azalan şirketler Microsoft ve Nvidia olarak öne çıkıyor. Her iki şirketin ağırlığı da yüzde 3 civarında azaltılarak yüzde 9,8 ve yüzde 4,3'e indiriliyor. Apple'ın ağırlığı ise 1 puan azaltılarak yüzde 11,5'e çekiliyor.

Bu 7 hissenin azaltılan ağırlıkları diğer şirketlere dağıtılacak. Bu dağıtımın en kazançlıları ise Broadcom Inc., Adobe Inc., PepsiCo Inc. ve Costco Wholesale Corp.