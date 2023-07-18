HP üretimini Çin dışına kaydırmak için çalışıyor

Nikkei gazetesinin haberine göre, dünyanın ikinci büyük kişisel bilgisayar (PC) üreticisi olan HP, üretimini Çin dışına kaydırmak için tedarikçiler ile birlikte çalışıyor.

Habere göre HP, tüketicilere ve ticari kullanıcılara yönelik milyonlarca PC'nin üretimini bu yıl Tayland ve Meksika'ya kaydırmak istiyor.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgilere göre HP, ticari notebook bilgisayar üretiminin bir kısmını Meksika'ya, tüketici laptop üretiminin bir kısmını da Tayland'a kaydıracak. Bunun yanı sıra laptop üretiminin bir kısmının geelcek yıldan başlayarak Vietnam'a kaydırılması da planlanıyor.

Geçen yıl 55,2 milyon PC üreten HP, bu yıl 2-5 milyon civarında PC'yi Çin dışında üretecek.