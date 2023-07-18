ECB üyesi Visco’dan enflasyon yorumu

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve İtalya MB Başkanı Ignazio Visco, enflasyonun düşen enerji maliyetlerinin giderek daha fazla alanda fiyatları etkilemeye devam etmesine bağlı olarak, ECB'nin geçen ay ortaya koyduğu projeksiyonlardaki tahminlerden daha çabuk şekilde aşağı gelebileceğini söyledi.

Bloomberg TV'ye konuşan Visco, "Enerji fiyatlarında gözlenen önemli düşüşün önümüzdeki aylarda çekirdek enflasyonda da görülmesini bekliyoruz. ECB, enflasyonun 2025 sonunda yüzde 2 olacağını öngörüyor. Ancak benim izlenimime göre bu hedefe daha hızlı ulaşılabilir" dedi.

Bununla birlikte ECB'nin enflasyonu aşağı getirmek için gereğinden daha fazla şey yapması riski olduğunu ve bunun dikkatle takip edilmesi gerektiğini düşündüğünü ifade eden Visco, "Gereğinden daha az şey yapma riski de var, bu nedenle dengeli olmalıyız ve geler verilere göre karar vermeliyiz" diye konuştu.

ECB'nin enflasyonu yüzde 2 seviyesine getirme hedefini bir ekonomik daralmayı tetiklemeden başaracağına güvendiğini belirten Visco, "Bir rnesesyona ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Ekonomiyi bir resesyon olmadan enflasyondan kurtarabiliriz. Bu konuda dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.