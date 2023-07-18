Başkan Erdoğan’ın Körfez turu sürüyor: Sıradaki durak Katar

ŞİMDİ Kİ DURAK KATAR

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'dan Katar'a geçecek. 8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Erdoğan, Lusail Sarayı'nda kendisini resmi törenle karşılayacak Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak, Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe iştirak edecek.