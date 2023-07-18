Apara Gündem Başkan Erdoğan'ın Körfez turu sürüyor: Sıradaki durak Katar
Giriş Tarihi: 18.7.2023 12:26

Başkan Erdoğan'ın Körfez turu sürüyor: Sıradaki durak Katar

Başkan Erdoğan’ın Körfez turu sürüyor: Sıradaki durak Katar

Dünya medyasının merakla takip ettiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu sürüyor. Dün Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelirken, iki ülke arasında yatırım, savunma sanayii, enerji ve iletişim alanında anlaşmalar imzalandı. Başkan Erdoğan'ın bugünkü durağı ise Katar olacak. Başkan Erdoğan yarın da Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek mevkidaşıyla bir araya gelecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine haftanın ilk gününde Suudi Arabistan ile başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Al Salam Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.

Erdoğan ve Selman'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Törenin ardından Başkan Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ikili görüşme gerçekleştirdi.

Al Salam Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

5 YENİ ANLAŞMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalara imza atıldı.

  • Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih tarafından imzalandı.
  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı Arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari imza attı.
  • Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud tarafından imzalandı.
  • Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki Enerji Alanında Mutabakat Zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Al-Suud tarafından imzalandı.
  • Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi'nde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari'nin imzaları yer aldı.

ERDOĞAN, VELİAHT PRENS'E TOGG HEDİYE ETTİ

Görüşmelerin ardından BaşkanErdoğan, Veliaht Prens Selman'a Pamukkale beyazı renkteki Togg'u hediye etti.

Başkan Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, Al Salam Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.

Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman'ın kullandığı Togg ile gitti.

ŞİMDİ Kİ DURAK KATAR

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'dan Katar'a geçecek. 8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Erdoğan, Lusail Sarayı'nda kendisini resmi törenle karşılayacak Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak, Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe iştirak edecek.

ERDOĞAN, BAE DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı, Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi'de buluşacak.

ZİYARETLERDE YENİ EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI ELE ALINACAK

Başkan Erdoğan'ın beraberinde bazı bakanlar ve iş insanları ile yapacağı ziyaretlerde mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Özellikle yeni ekonomik iş birliği fırsatları konuşulacak. Bu çerçevede, Türkiye'nin üç ülkeyle de çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN, YENİ ERCAN HAVALİMANI'NIN AÇILIŞINI YAPACAK

Erdoğan, 3 gün sürecek Körfez turunun ardından yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gerçekleştirecek.

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Başkan Erdoğan'ın Körfez turu sürüyor: Sıradaki durak Katar
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