Apara Gündem Ticaret Bakanı Bolat'tan 'Körfez' turu açıklaması
Giriş Tarihi: 17.7.2023 16:00

Ticaret Bakanı Bolat'tan 'Körfez' turu açıklaması

Ticaret Bakanı Bolat’tan ’Körfez’ turu açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez turuna ilişkin, "Ülkemizin ekonomik refahını artırmak, büyüyen ekonomimize yeni alanlar kazandırmak, gelişmekte olan alanlarımıza yeni sahalar oluşturmak için iş forumları ve ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Körfez turu kapsamında Türkiye'nin ekonomik refahını artırmak, büyüyen ekonomiye yeni alanlar kazandırmak, gelişmekte olan alanlara yeni sahalar oluşturmak için iş forumları ve ikili görüşmeler gerçekleştireceklerini söyledi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Bolat, şunları söyledi:

"Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun ev sahipliğinde 200'den fazla iş insanımızla beraber ikili ilişkilerimizi geliştirmek, enerji, hammadde, turizm, müteahhitlik, gıda, tarım, sağlık, e-ticaret ve finans alanında atılabilecek adımları görüşmek üzere Bileşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan ziyaretlerimize başlıyoruz.

Körfez turu kapsamında ülkemizin ekonomik refahını artırmak, büyüyen ekonomimize yeni alanlar kazandırmak, gelişmekte olan alanlarımıza yeni sahalar oluşturmak için iş forumları ve ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz."

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Ticaret Bakanı Bolat'tan 'Körfez' turu açıklaması
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