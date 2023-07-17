Fed eski Başkan Yardımcısı’ndan faiz yorumu

Fed eski Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD'de Mart ayında faiz indirimi yapılacağı beklentileri üzerine yapılan piyasa bahislerinin anlaşılabilir olduğunu belirtti. Clarida, "Mart ayında bir indirim veya en azından indirimlerin yakın olduğuna dair güçlü bir işaret, mantıklı olur" dedi.

Clarida, şu anda PIMCO.'da küresel ekonomik danışman olarak görev yapıyor.

Clarida konuşmasında, ekonomik dinamiklerin değişebileceğini ve enflasyonda daha hızlı bir yavaşlamanın faiz indirimi beklentilerini öne çekebileceğini de ifade etti. Ancak Clarida, inatçı fiyat baskılarının sürmesinin faiz indirimi beklentilerini yılın ilerleyen dönemlerine veya daha ileri bir tarihe kadar erteleyebileceğini de vurguladı.

Hazine 10 yıl vadeli tahvilleri bu yıl %3,25 ila %4,25 aralığında hareket edeceeğini öngören Clarida, ""10 yıl vadeli tahvil getirileri, temel dinamikler ve enflasyon tarafından etkilenecek, ancak bu da Fed'in temel dinamiklerini etkileyecek" dedi. Clarida, "Bu seviyenin altına düşülmesinin, enflasyonun yanı sıra döngüde nerede olduğumuza bağlı olarak hassas olacağını düşünüyorum" diye konuştu.