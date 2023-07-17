Başkan Erdoğan: Türkiye’nin çevresinde istikrar kuşağı oluşturacağız

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kapsayan ziyaretlerinin ilk durağı olan Cidde'ye hareket edeceklerini dile getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Köklü tarihî ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Körfez ülkeleriyle ilişkilerimizde son dönemde önemli mesafe kaydettik. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında bu kardeşlerimizin maddi manevi her türlü desteğini yanımızda gördük. Ülkem ve milletim adına bir kez daha kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"KÖRFEZ ÜLKELERİYLE İKİLİ TİCARET HACMİMİZ 22 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

Türkiye'nin çevresinde barış, istikrar ve refah kuşağı oluşturma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun en önemli adımını, bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi güçlendirmek teşkil ediyor. 2023 yılını bu bakımdan bir fırsat yılı olarak görüyoruz. Bu sene hem Katar hem de Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50. yıl dönümünü kutluyoruz. Suudi Arabistan'la diplomatik ilişkilerimiz de malum 1929 yılında tesis edilmişti. İlişkilerimizin dayandığı sağlam temelleri geniş bir iş birliği alanına yaymayı arzu ediyoruz."

"Ziyaretlerimiz esnasında öncelikli gündemimiz, bu ülkelerle önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak" diyen Başkan Erdoğan, "Kazan kazan anlayışıyla neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Körfez ülkeleriyle ikili ticaret hacmimiz son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi" açıklamasında bulundu.